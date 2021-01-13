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HaberlerDünyaSon dakika... ABD Genelkurmay Başkanlığı, Biden'ın 20 Ocak'ta ordunun 46. başkomutanı olacağınu duyurdu
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ABD Genelkurmay Başkanlığı, Biden'ın 20 Ocak'ta ordunun 46. başkomutanı olacağını duyurdu

ABD Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı genelgede, Biden'ın 20 Ocak'ta yemin edip ABD ordusunun 46'ıncı başkomutanı olacağını açıkladı.

Son dakika... ABD Genelkurmay Başkanlığı, Biden'ın 20 Ocak'ta ordunun 46. başkomutanı olacağınu duyurdu
AA

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve diğer üst düzey generaller, bir bildiri yayımlayarak, 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'nın basılmasını kınadı ve tüm görevlilere anayasanın savunulması ile aşırılığın reddedilmesi çağrısı yaptı.

Genelde siyasi tavır almaktan kaçınan ABD generalleri, CNN'in aktarmasına göre 6 Ocak'ta yaşananlar göze alındığında olayın ciddiyeti nedeniyle bir açıklama yapmanın önemli olduğunu hissetti.

Açıklamadan önemli satır başları şöyle:

"6 Ocak 2021'de Washington'da yaşanan isyan, doğrudan ABD Kongresine, Kongre binasına ve bizim anayasa sürecimize saldırıdır. Kongre binası içinde hukukun üstünlüğüne aykırı eylemlere tanık olduk. İfade ve toplanma özgürlüğü hakları kimseye şiddete, isyana ve ayaklanmaya başvurma hakkı vermez.

Ulusun değerlerini ve ideallerini somutlaştırmalıyız. Anayasayı destekliyor ve savunuyoruz. Anayasal süreci bozacak herhangi bir eylem sadece geleneklerimize, değerlerimize ve yeminimize aykırı değildir; hukuka da aykırıdır.

Tarih boyunca yaptığımız gibi ABD ordusu sivil yönetimden kanun çerçevesinde emir alacak, insanların canlarını ve mallarını korumak ve kanun çerçevesinde kamu güvenliğini sağlamak için sivil makamlara destek verecek ve içeride ve dışarıdaki tüm düşmanlara kadar ABD anayasasını korumaya bağlı kalacaktır."

Genelkurmay Başkanlığı'nın bu genelgesinin, iktidar değişimini sırasında yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı ABD ordusunun pozisyonunu ortaya koyma amacı taşıdığı ifade ediliyor.

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