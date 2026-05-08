        Haberler Sağlık Son dakika: ABD, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldı - Haberler

        ABD, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldı

        ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 09:36 Güncelleme:
        ABD'de hantavirüs alarmı! Acil durum koduyla takibe alındı
        ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, hantavirüs vakaları nedeniyle Acil Durum Operasyonları Merkezini harekete geçirdi.

        ABC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ayrıca CDC, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla izlemeye aldı.

        Bunun acil durumlar için en düşük seviye olduğu, halk için riskin düşük kaldığı ancak durumun Halk Sağlığı Kurumu tarafından aktif izlendiği anlamına geldiği belirtildi.

        Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetmişti.

        HANTAVİRÜS NEDİR?

        Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

        Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

        Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

