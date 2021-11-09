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Haberler BBC Dünya SON DAKİKA: ABD: Tüp bebek tedavisinde yanlış embriyodan bebek sahibi olan çift dava açtı
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ABD: Tüp bebek tedavisinde yanlış embriyodan bebek sahibi olan çift dava açtı

ABD'nin California eyaletinde, tüp bebek tedavisi (IVF) sırasında yanlış bir embriyonun rahme konulmasından sonra, başka bir çiftin bebeğine sahip olan çift, yaşananlar nedeniyle kliniğe dava açtı.

SON DAKİKA: ABD: Tüp bebek tedavisinde yanlış embriyodan bebek sahibi olan çift dava açtı
ABD'de tüp bebek tedavisinde skandal!
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BBC TÜRKÇE

ABD'nin California eyaletinde, tüp bebek tedavisi (IVF) sırasında yanlış bir embriyonun rahme konulmasından sonra, başka bir çiftin bebeğine sahip olan çift, yaşananlar nedeniyle kliniğe dava açtı.

Daphna ve Alexander Cardinale çifti, 2019 Eylül'ünde doğan kız bebeğin kendilerine hiç benzemediğini fark etti.

DNA testi sonucu, kendi embriyolarını taşıyıp, dünyaya getiren aileyi buldular ve kız çocuklarını değiştirmeye karar verdiler.

Tüp bebek tedavisinde, erkeğin spermi ve kadından alınan yumurtayla laboratuar ortamında oluşturulan embriyo, rahme konuluyor.

Cardinale çifti, California Üreme Sağlığı Merkezi ile, embriyoloji laboratuarı VitroTech Laboratuarı'na dava açtı.

Dava dilekçesinde, yanlış tedavi, ihmal ve bilerek gizleme iddiaları dile getiriliyor. Davalı her iki kuruluş da BBC'nin sorularına yanıt vermedi.

Daphna Cardinale düzenlediği basın toplantısında, ailesinin yaşadığı "kalp kırıklığı ve kafa karışıklığının" çok büyük olduğunu belirtti.

Cardinale "Çocuk doğumu anılarımız hep biyolojik çocuğumuzun başka birine verilmiş olması gibi hastalıklı bir gerçekle gölgelenecek ve dünyaya getirmek için savaştığım bebeği elimde tutamadım" dedi.

Cardinale ayrıca, "kendi çocuğunu taşıma şansının elinden alındığını" vurguladı.

Dava dilekçesinde, çiftin 2018 yazında çocuk sahibi olabilmek için kliniğe başvurdukları belirtiliyor.

Daphna Cardinale bir sonraki yıl çocuğun kendisine ait olduğunu düşünerek doğum yaptı.

İlk çocuğu gibi "açık tenli" bir bebek bekleyen Cardinale, doğan kız bebeğin "çok daha koyu tenli olması" nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

İki ay sonra aile evde yapılan DNA testlerini uyguladı ve bebeğin biyolojik olarak kendileriyle ilgisi olmadığını tespit ettiler.

Alexander Cardinale, DNA sonuçları geldiğinde, büyük bir şok yaşadığını anlattı.

Klinik daha sonra, çiftin biyolojik çocuğunu taşıyıp, aynı hafta doğuran diğer çiftin bulunmasına yardımcı oldu.

İlk gördüklerinde biyolojik bebekleri dört aydan biraz büyüktü ve iki çift bebekleri değiştirmek için yasal süreçleri başlatmaya karar verdi.

Daphna Cardinale basın toplantısında "Kendi bebeğimi emzireceğime, daha sonra zorla vermek zorunda bırakıldığım bir çocuğu emzirip, onunla bağ kurdum" dedi.

Karşı taraf da dava açacak

Anne Cardinale, durumun olan biteni anlamakta zorlanan yedi yaşındaki kızları için de zor olduğunu belirtti.

Çift daha sonra anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu için psikolojik tedavi görmeye başladıklarını da belirtti.

Karşı tarafın da kliniğe dava açmayı planladığı, ancak isimlerini açıklamak istemedikleri belirtildi.

2019'da da yine California eyaletindeki bir aile biyolojik çocuklarının New York'ta doğduğunu fark etmiş, daha sonra bebeği vermek istemeyen çocuğu doğuran kadına dava açmışlardı. Mahkeme de bebeği biyolojik anne ve babasına vermişti.

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