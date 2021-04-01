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HaberlerDünyaTÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ! Son dakika: ABD'yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler
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ABD'yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde tüyler ürperten görüntüler!

ABD'de Mayıs 2020'de polis memuru Derek Chauvin tarafından boynuna basılıp öldürülen George Floyd davasının üçüncü gününde, Chauvin'in üzerindeki polis kamerasına ait yeni görüntü yayınlandı.

TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ! Son dakika: ABD'yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler
Floyd cinayetinde tüyler ürperten görüntüler!
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DHA

ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in boynuna basarak nefessiz bırakarak öldürdüğü George Floyd davasının 3'üncü gününde tanıkların dinlenmesine devam edildi.

Polis memuru Derek Chauvin'in cinayetten yargılandığı duruşmada, olay gününe ait polis kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Chauvin'in yaka kamerasına ait görüntülerde, George Floyd'un polis aracına bindirilmesi için yoğun çaba harcandığı anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, Chauvin'in Floyd'un boyun ve boğazına ellerini doladığı görüldü.

GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Öte yandan, Mayıs 2020'de ABD'nin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı dava Pazartesi günü başlamıştı. Chauvin'in ise 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

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