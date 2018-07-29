ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde Claiborne Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kişiler tarafından en az 3 kişinin öldürüldüğü 7 kişinin de yaralandığını açıklandı.

New Orleans Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, silahlı kişileri tespit etmek ve yakalamak için operasyon başlatıldığını duyurdu.

Şehir polis sözcüsü Aaron Looney, New Orleans'taki saldırıda yaralananların Üniversite Tıp Merkezine ve bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldüğünü duyurdu.

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