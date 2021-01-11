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Köye inin kurt sürüsü köpekleri parçaladı

Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, köye indi. Hanak ilçesine bağlı Yukarıaydere köyüne gelen kurt sürüsü, bir ahırın önündeki köpeklere saldırdı. Kısa süreli boğuşmanın ardından kurtlar, 2 köpeği parçaladı. Kurtların köpekleri saldırı anları ve sürükleyerek götürmeleri güvenlik kamerasına yansıdı

SON DAKİKA! Aç kalan kurtlar köye inip, köpekleri parçaladı
Köye inip, köpekleri parçaladılar
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İHA

Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanınca köye inen kurt sürüsü, 2 köpeği öldürdü. Yaşanan dehşet anları ahırın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hanak ilçesine bağlı Yukarıaydere köyünde meydana geldi. Kar yağışı ile birlikte gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü kentin ormanlarındaki kurtlar, aç kalınca yerleşim alanlarında yiyecek arayışına çıktı. Sabah saat 03.30 sıralarında köye inen kurtlar, Ömer Çelik’e ait ahırın önündeki köpeklere saldırdı.

Köpekler ile kurtlar ile kısa süreli bir boğuşma yaşandı. Sürü halindeki kurtlar, ahırdan uzaklaşması için çabalayan köpekleri öldürüp, parçaladı. Kurtlar daha sonra köpekleri sürükleyerek ormanlık alana götürdü. Köpeklerin kurtlarla karşılaştığı anlar ve sonrası ahırın güvenlik kamerasına yansıdı.

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