Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt
ABONE OL

Adalet Bakanı Bozdağ'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan yanıt verdi. Bakan Bozdağ, "Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı. Ama belli ki Sn.Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor" dedi

Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt
HABERTURK.COM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığın önüne yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Bozdağ, "Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ Twitter'dan yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki çocuk gelin için Adalet Bakanlığı önüne yürüyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah da Adalet Bakanlığına yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığından randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız" dedi.

"ADALET YERİNİ BULACAKTIR"

Bakan Bozdağ şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı. Ama belli ki Sn.Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım:

Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Çocuğun cinsel istismarı, bir insanlık suçudur. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır.

Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat, ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hafriyat kamyonu parktan geçen öğretmene çarptı! -En son haberler
GÜNDEM Hafriyat kamyonu parktan geçen öğretmene çarptı!
Adana'da dehşet | Eşini pompalı tüfekle öldürdü! Özel ekip yakaladı! -Güncel haberler
GÜNDEM Eşini pompalı tüfekle öldürdü! Özel ekip yakaladı!
MSB paylaştı! 4 terörist böyle teslim oldu -En son haberler
GÜNDEM MSB paylaştı! 4 terörist böyle teslim oldu
Antalya felaketi yaşadı! Sular çekildi, enkaz kaldı -Güncel haberler
GÜNDEM Antalya felaketi yaşadı! Sular çekildi, enkaz kaldı
İzmir'de feci ölüm! Aracına yakıt doldururken otomobil çarptı -Güncel haberler
GÜNDEM Feci ölüm! Aracına yakıt doldururken otomobil çarptı
Sular altında kalan evlerine son kez baktılar
GÜNDEM Sular altında kalan evlerine son kez baktılar
Devre mülk dolandırıcılığı | Devre mülkü olanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin! -En son haberler
GÜNDEM Devre mülkü olanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin!
TOKİ Samsun kura çekimi canlı yayın izle: Samsun TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM TOKİ Samsun kura sonuçları açıklanıyor!
Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı 1 milyonu kazandı mı, kaybetti mi?
GÜNDEM Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Son dakika: DHKP/C'nin finans ayağına operasyon! - Haberler
GÜNDEM DHKP/C'nin finans ayağına operasyon!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.