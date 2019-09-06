Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız" dedi.

Adalet Bakanı Gül, açıklama yaptı.

Diyarbakır'da HDP binası önünde yapılan eyleme değinen Abdülhamit Gül, "Diyarbakırdaki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız" diye konuştu.

"Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık" diyen Gül, "İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız. Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yargı reformu strateji belgesine yönelik eleştirileri değerlendiren Adalet Bakanı Gül, "Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız" dedi.

Gül, "Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edebileceğimiz bir durum değil. Çünkü tutuklama istisnai bir tedbirdir, aslolan özgürlüktür" dedi.

FETÖ'yle mücadele konusuna değinen Gül, "FETÖ’yle mücadeledeki kararlılık zafiyete düşmeksizin devam edecektir. Bu mücadelede de elbette suçluyla suçsuzun ayırt edilmesi, kuruyla yaşın ayırt edilmesi milletimizin beklentisi de bu konuda daha iyi gelişmelerin olacağına inanıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gül, "Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz. Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Elektronik tebligat konusunda bilgi veren Gül, "Elektronik tebligat sayısı 10 milyonu geçti. Bu da 125 milyon lira tasarruf anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.