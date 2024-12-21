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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da 14 yaşındaki sürücü araca arkadan çarptı! 1 ölü | Son dakika haberleri

        Adana'da 14 yaşındaki sürücü araca arkadan çarptı! 1 ölü

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:52 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:04
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        14 yaşında! Çarptığı sürücü öldü
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        Adana’da 14 yaşındaki sürücü kullandığı cip, bir otomobile arkadan çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil hurdaya dönerken sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi.

        İddiaya göre, Ercan Tezkorkmaz (50) kullandığı otomobil ile yola çıktı. Bu sırada aşırı hızlı gelen 14 yaşındaki A.T kullandığı cip, Tezkormaz’ın otomobiline arkadan çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ercan Tezkorkmaz, hurdaya dönen otomobilinin içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri Tezkorkmaz’ı araçtan çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Tezkorkmaz hayatını kaybetti.

        14 yaşındaki sürücü A.T ise gözaltına alındı.

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