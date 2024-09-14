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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da dolmuşçuların 'sıra' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da dolmuşçuların 'sıra' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

        Adana'nın Seyhan ilçesinde dolmuşçular arasında çıkan sıra kavgasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 16:18 Güncelleme: 14.09.2024 - 16:18
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        Dolmuşçuların 'sıra' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
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        Adana'da dolmuş şoförleri arasında sıra meselesi nedeniyle çıkan kavgada araya giren ve pompalı tüfekle vurulan Metin Zorluer hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki dolmuş durağında meydana geldi. Durakta çalışan şoförler Selçuk K. ile Onur N. arasında sıra meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavga dönüşmesi ile Selçuk K.'nin ağabeyi şoför Hakan K., durakta bulunan pompalı tüfek ile rastgele ateş açtı. Çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan şoför Metin Zorluer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan diğer şoförler Emre S., Volkan V. ve Fethi S. de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kardeş gözaltına alındı.

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