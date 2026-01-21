Adana’da restoran sahibi Cengiz Durmaz’ı (58) tabancayla öldürüp, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Edirne’de yakalanan D.E.A. (17) ile olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı. Cinayetin, olaydan bir hafta önce eğlence mekanından çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Mert Can Özşahin’in (25) intikamı için işlendiği ortaya çıktı. Durmaz’ın oğlu Muhammet Enes Durmaz’ın (24), Özşahin’i yaralayan şüphelinin kaçmasına yardımcı olduğu öne sürüldü.

İŞYERİ SAHİBİNE DEFALARCA ATEŞ ETTİ

DHA'nın haberine göre olay, 29 Kasım’da gece saatlerinde Adana’nın Çukurova ilçesindeki restoranda meydana geldi. Motosikletle restoranın önüne gelen 2 şüpheliden D.E.A., işyeri sahibi Cengiz Durmaz’a tabancayla defalarca ateş etti.

ŞÜPHELİLER MOTOSİKLETLE KAÇTI

Başından ve göğsünden vurulan Durmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri motosikletle kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE KARŞIN KURTARILAMADI

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Durmaz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MEKAN ÇIKIŞI YARALANMIŞ

Cinayetle ilgili kurulan özel ekip, şüphelilerin arkadaşı olduğu belirlenen Mert Can Özşahin’in, 23 Kasım’da eğlence mekanından çıktığı sırada uğradığı tabancalı saldırıda yaralandığını tespit etti.