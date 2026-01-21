Adana'da restoran sahibinin intikam uğruna öldürüldüğü ortaya çıktı
Adana'da restoran sahibi Cengiz Durmaz'ı tabancayla öldüren 17 yaşındaki D.E.A. ile olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı. Cinayetin, bir hafta önce eğlence mekanı çıkışında yaralanan Mert Can Özşahin'in intikamı için işlendiği, Durmaz'ın oğlunun ise önceki saldırı şüphelisinin kaçmasına yardım ettiği iddia edildi
Adana’da restoran sahibi Cengiz Durmaz’ı (58) tabancayla öldürüp, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Edirne’de yakalanan D.E.A. (17) ile olaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli tutuklandı. Cinayetin, olaydan bir hafta önce eğlence mekanından çıktığı sırada silahlı saldırıda yaralanan Mert Can Özşahin’in (25) intikamı için işlendiği ortaya çıktı. Durmaz’ın oğlu Muhammet Enes Durmaz’ın (24), Özşahin’i yaralayan şüphelinin kaçmasına yardımcı olduğu öne sürüldü.
İŞYERİ SAHİBİNE DEFALARCA ATEŞ ETTİ
DHA'nın haberine göre olay, 29 Kasım’da gece saatlerinde Adana’nın Çukurova ilçesindeki restoranda meydana geldi. Motosikletle restoranın önüne gelen 2 şüpheliden D.E.A., işyeri sahibi Cengiz Durmaz’a tabancayla defalarca ateş etti.
ŞÜPHELİLER MOTOSİKLETLE KAÇTI
Başından ve göğsünden vurulan Durmaz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri motosikletle kaçtı.
TÜM MÜDAHALELERE KARŞIN KURTARILAMADI
Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Durmaz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
MEKAN ÇIKIŞI YARALANMIŞ
Cinayetle ilgili kurulan özel ekip, şüphelilerin arkadaşı olduğu belirlenen Mert Can Özşahin’in, 23 Kasım’da eğlence mekanından çıktığı sırada uğradığı tabancalı saldırıda yaralandığını tespit etti.
SİLAHLI YARALAMA ŞÜPHELİSİNİ SAKLAMIŞ
Özşahin’i yaraladığı belirlenen Resul Hüsunet (23) ile saklanmasına yardımcı olduğu öne sürülen Cengiz Durmaz’ın oğlu Muhammet Enes Durmaz’ın olaydan hemen sonra yakalanıp, tutuklandığı öğrenildi.
YARALANMANIN İNTİKAMI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Restorandaki cinayetin ise Özşahin’in yaralandığı olayın intikamı için işlendiği ortaya çıktı.
12 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturmayı derinleştiren cinayet dedektifleri, cinayete karıştığı belirlenen 12 şüphelinin kimliğini tespit etti.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Adreslerine düzenlenen operasyonda Mert Can Özşahin, Umut Uçak (25), Hikmet Yakut (19), Veysel Göğüsgeren (26), Celilhan Köse (21), Ş.D. (16), Muhammet Arka (22), Muhammed Enes Bahçeci (19), Mehmet Y. ve Uğur C. gözaltına alındı.
YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI
Silahı kullanan D.E.A. ile Yusuf Ali Bozdoğanlı’nın (25) ise yurt dışına kaçmak için Edirne’ye gittiği belirlendi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri D.E.A. ile Bozdoğanlı’yı saklandıkları evde yakaladı.
"YAPMAM GEREKİYORDU, YAPTIM"
Şüpheliler Adana Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Sorguya alınan şüphelilerden D.E.A., “Yapmam gerekiyordu, yaptım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.E.A.’nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Uğur C. adli kontrol şartı, Mehmet Y. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.