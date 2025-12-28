Habertürk
        Son dakika: Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

        Adana'da dün gece bir silahlı kavga meydana geldi. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 16:45 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:45
        Sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
        Adana'da sokakta iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Veli Aslandağ (21) hayatını kaybetti. Polis, F.B. (29) ile olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        KARŞILAŞTILAR, TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

        DHA'daki habere göre olay; Adana'nın Çukurova ilçesinde dün gece meydana geldi. Veli Aslandağ daha önce kavga ettikleri gerekçesiyle husumetli olduğu F.B. ve beraberindekilerle, sokakta karşılaştı.

        ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Aslandağ, karşı gruptaki bir şüphelinin tabancasıyla vuruldu. Veli Aslandağ kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı.

        GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Aslandağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Veli Aslandağ'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, F.B. ile olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen 4 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.

