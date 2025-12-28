Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
Adana'da dün gece bir silahlı kavga meydana geldi. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Adana'da sokakta iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Veli Aslandağ (21) hayatını kaybetti. Polis, F.B. (29) ile olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
KARŞILAŞTILAR, TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
DHA'daki habere göre olay; Adana'nın Çukurova ilçesinde dün gece meydana geldi. Veli Aslandağ daha önce kavga ettikleri gerekçesiyle husumetli olduğu F.B. ve beraberindekilerle, sokakta karşılaştı.
ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Aslandağ, karşı gruptaki bir şüphelinin tabancasıyla vuruldu. Veli Aslandağ kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı.
GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Aslandağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Veli Aslandağ'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, F.B. ile olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen 4 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.