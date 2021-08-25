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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika şoke eden olay: Kaynar suyu köpeğin üzerine döktü - Adana Haberleri
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Adana'da şoke eden olay! Güvenlik görevlisi kaynar suyla haşladı

Adana'da bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şoke etti. Soğukkanlılığıyla kan donduran güvenlik görevlisi, ocakta ısıttığı sıcak suyu, sessizce yaklaştığı sokak köpeğinin üzerine döktü. Uyuyan sokak köpeğini haşlayan güvenlik görevlisi, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi işine döndü. Görüntü sosyal medyada da büyük tepki çekti...

Son dakika şoke eden olay: Kaynar suyu köpeğin üzerine döktü - Adana Haberleri
Şoke eden olay! Kaynar suyla haşladı
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İHA

Adana'da bir sitenin özel güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu yatan sokak köpeğinin üzerine döktü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntü büyük tepki çekti.

Akılalmaz olay, geçen pazar günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır sitede oturan vatandaşların beslediği bir sokak köpeğini site sakinleri üzerine sıcak su dökülmüş halde yaralı buldu. Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K.'nin yaptığının iddia edilmesi üzerine yönetim güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise, M.E.K.'nin güvenlik kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü, yanan köpeğin ise can havliyle kaçtığı görüldü.

Korkunç olayın ardından site yönetimi M.E.K.'nin işine son verdi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar güvenlik görevlisine tepki gösterdi. Köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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