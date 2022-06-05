Adana'da yaşandı! Araçlar toprağa gömüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da korku dolu anlar! Araçlar toprağa gömüldü
ABONE OL

Adana'da sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu

Son dakika haberine göre Adana'da büyük bir panik yaşandı. Kentin Pozantı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu. Bölgede çok sayıda araç toprağa gömüldü

Son dakika: Adana'da korku dolu anlar! Araçlar toprağa gömüldü
Adana'da yaşandı! Araçlar toprağa gömüldü
0:00 / 0:00
DHA

Son dakika... İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağış nedeniyle Yağlıtaş Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. Mahalleden ilçe merkezine giden yol, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapandı.

DHA'nın haberine göre mahalledeki bahçelerde çalışan bazı vatandaşların araçları, kısmen toprak altında kalırken, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Pozantı Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol açma ve toprak altında kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri: Sakarya'da Kayıp kuaför olayında dehşete düşüren itiraf!
GÜNDEM Kayıp kuaför olayında dehşete düşüren itiraf!
Dobo Metin, son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM Dobo Metin, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Kan donduran cinayet! Eski damadı kurşun yağdırdı
GÜNDEM Kan donduran cinayet! Eski damadı kurşun yağdırdı
"Şahinbey'de tarihi dokuyu gün yüzüne çıkardık"
GÜNDEM "Şahinbey'de tarihi dokuyu gün yüzüne çıkardık"
60 yıllık eşini vurup intihar etti
GÜNDEM 60 yıllık eşini vurup intihar etti
Fotoğraf çektirirken düşen turist aranıyor
GÜNDEM Fotoğraf çektirirken düşen turist aranıyor
Kılıçdaroğlu: Altı lider bir araya geldik
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Altı lider bir araya geldik
Son dakika: Korkunç şüphe! Denizli'de genç kadın asılı halde bulundu
GÜNDEM Korkunç şüphe! Genç kadın asılı halde bulundu
AMAN DİKKAT! Son dakika: Denizli'de araç kiralayan 60 kişiye icra şoku
GÜNDEM Denizli'de araç kiralayan 60 kişiye icra şoku!
Zonguldak'ta 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
GÜNDEM 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.