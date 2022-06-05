Adana'da yaşandı! Araçlar toprağa gömüldü 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika... İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağış nedeniyle Yağlıtaş Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. Mahalleden ilçe merkezine giden yol, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapandı.

DHA'nın haberine göre mahalledeki bahçelerde çalışan bazı vatandaşların araçları, kısmen toprak altında kalırken, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Pozantı Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol açma ve toprak altında kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı.