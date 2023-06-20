Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Pelin Ceylan cinayetinde son dakika! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Adını değiştirmiş... - Güncel Haberler
ABONE OL

Eski eşini sokak ortasında öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Başkent'te eski eşi Pelin Ceylan'ı sokak ortasında tabancayla öldüren Mehmet Eroğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Korkunç cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede ise çarpıcı detaylar yer aldı. Buna göre Ceylan'ın "Alime Baş" olan adını ve soyadını değiştirdiği ve koruma kararı aldırdığı öğrenildi

Pelin Ceylan cinayetinde son dakika! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Adını değiştirmiş... - Güncel Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'da eski eşi Pelin Ceylan'ı (47) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Mehmet Eroğlu (56) hakkında, 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre Pelin Ceylan'ın 'Alime Baş' olan adını ve soyadını değiştirdiği ve koruma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.

12 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çankaya ilçesinde meydana gelen 12 Aralık 2022'deki olayda, Mehmet Eroğlu 2 yıl önce boşandığı Pelin Ceylan ile markette karşılaştı ve tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Eroğlu, yanında bulunan tabancayla sokakta Ceylan'ı vurdu. Etrafa tehditler savuran Eroğlu, yere yığılan Ceylan'a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Eroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Ceylan ise 12 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

ADINI VE SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Eroğlu hakkında, 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanık Eroğlu'nun çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu, başka suçtan cezaevindeyken 28 Şubat 2022'de denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden tahliye olduğu belirtildi. Ayrıca Eroğlu'nun eski eşini birçok kez tehdit ettiği, Pelin Ceylan'ın 'Alime Baş' olan adını ve soyadını değiştirdiği ve koruma kararı çıkardığı kaydedildi. Ceylan'ın İzmir'de yaşamak istediğini beyan etmesi üzerine buraya naklinin yapıldığı ancak bir süre sonra kendi isteğiyle yeniden Ankara'ya yerleştiği ifade edildi.

"KONUŞMAK İSTEDİM; BAĞIRINCA ATEŞ ETTİM"

İddianamede Eroğlu'nun ifadesine de yer verildi. Eroğlu, eski eşinin çocuklarına yeterli annelik yapmadığını ve yaşam tarzını beğenmediği için tartıştıklarını iddia etti. Küçük kızının durumunu konuşmak için Ceylan'ın bulunduğu yere gittiğini anlatan Eroğlu, "Konuşmak istediğimde Pelin'in bağırıp çağırması nedeniyle üzerimdeki ruhsatsız tabancayla ateş ettim. İkinci kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kanalizasyon kazısında kafatası bulundu
GÜNDEM Kanalizasyon kazısında kafatası bulundu
Edirne'de fırtınada çatıdan düşen işçilerden biri hayatını kaybetti! - Günün Haberleri
GÜNDEM Fırtınada çatıdan düşen işçilerden biri hayatını ...
Son dakika haberi: Antalya'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
GÜNDEM Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
29 ilde 20 milyonluk "Düzenek"
GÜNDEM 29 ilde 20 milyonluk "Düzenek"
Kanser iddiasıyla göğüsleri alındı, 6 yıldır mahkemede hakkını arıyor
GÜNDEM Kanser iddiasıyla göğüsleri alındı! 6 yıldır hukuk ...
Elif Güneş cinayetinde son dakika gelişmesi: Katilin cezası açıklandı... - Haberler
GÜNDEM Elif Güneş'in katilinin cezası belli oldu!
Son dakika haberleri: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
GÜNDEM MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
Son dakika haberi: Kripto para operasyonunda bazı Tiktok fenomenleri de gözaltında!
GÜNDEM Kripto para operasyonunda bazı fenomenler de ...
Antalya'da kızının yanında kalan yaşlı kadın nehirde bulundu - Haberler
GÜNDEM Kızının yanında kalan yaşlı kadın nehirde bulundu
Son dakika haberleri: Yasa dışı bahis çetesinden 20 milyon liralık vurgun!
GÜNDEM Yasa dışı bahis çetesinden 20 milyon liralık vurgun!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.