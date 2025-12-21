Adıyaman’ın Kahta ilçesinde önceki gün bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini, kızının yanında bıçakladığı anlar kameralara yansıdı. Kişinin, elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşarak gitmesi dikkatlerden kaçmadı.

İHA'nın haberine göre olay; önceki gün Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç’u sokak ortasında yakalayarak göğsünden ve boğazından bıçaklamıştı.

KIZINA DA ZARAR VERMİŞTİ!

Olay sırasında çiftin yanlarında bulunan kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralanmış ve küçük kız annesini kanlar içerisinde görerek sinir krizleri geçirmişti.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş Emine Aluç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Emine Aluç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

OLAY YERİNDEN RAHATÇA UZAKLAŞTI

Yaşanan anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Eşini çocuğunun yanında bıçaklayarak öldüren M.A’nın elini kolunu sallayarak soğuk kanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı.