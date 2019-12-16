Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik yargılama devam ederken soruşturmayla ilgili dikkat çekici detaylar da ortaya çıkıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, Adnan Oktar ve örgüt üyeleri hakkında yapılan şikayetler üzerine soruşturma, 2017 yılının son aylarına doğru başlatıldı. Gizlilik içinde yürütülen dosyayla bizzat İstanbul Başsavcı vekili Hasan Yılmaz ilgileniyordu.

DRONE İLE GÖRÜNTÜ ALINDI

Polis tarafından önce Adnan Oktar örgütünün içinde yer alan tüm isimler tek tek tespit edildi. Bu isimlerin, örgüt içindeki konumları ve kaldıkları adresler belirlendi. Adnan Oktar'ın kaldığı Dragos adını verdiği Üsküdar'daki villa drone ile görüntülendi. Bu görüntülerle Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin baskın anında kaçma ihtimali olan noktalar belirlendi.

OPERASYON 6 HAZİRAN'DA YAPILACAKTI

7 aylık takibin sonucunda hazırlıklar tamamlandı. Elde edilen telefon kayıtlarına göre 262 kişinin yer aldığı liste 301 kişiye yükselmişti. Artık operasyon için her şey hazırdı. Operasyon tarihi 6 Haziran 2018 günü, sabah saat 05.00 olarak belirlendi. 301 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslerde arama yetkisi verildi.

ANKARA'DAKİ İFTAR

Mali Şube Müdürlüğü ekipleri bu operasyon için artık hazırdı. Ancak yapılan takiplerde Adnan Oktar örgütüyle ilgili bir bilgi geldi. Belirlenen operasyon gününde, Adnan Oktar örgütü Ankara'da iftar yemeği veriyordu. Adnan Oktar katılmıyordu ancak birçok örgüt üyesi iftar için Ankara'ya gitmişti.

"SORUŞTURMANIN AKİBETİ TEHLİKEYE GİRMESİN"

Bunun ortaya çıkması üzerine Başsavcı vekili Hasan Yılmaz, o gün yapılacak operasyonu erteledi. Çünkü daha önce belirlenen adreslere yapılacak bir operasyonda, birçok örgüt üyesi yakalanamayacaktı. Yılmaz'ın yazdığı yazılı talimatta, "Dosyada adı geçen şüpheli şahısların 06/06/2018 günü Ankara ilinde iftar programı düzenledikleri ve örgüt mensuplarının bir çoğunun bu iftarda hazır bulunduğu bilgi alınmış ve arama kararında belirtilen adreslerde şahısların bulunamayacağı kanaati oluşmuştur. Şahısların adreslerde bulunamaması halinde soruşturmanın akıbetinin tehlikeye girip delillerin karartılabileceği ve şahısların kaçabilecekleri düşünüldüğünden planlı çalışma, başka bir güne ertelenmiştir" denildi.

ÖRGÜTÜN MERKEZİNİN KROKİSİ

Operasyon ertelendi ve aradan 36 gün geçtikten sonra düğmeye basıldı. Örgütün merkezi Adnan Oktar'ın kaldığı ‘Dragos' diye tabir edilen yerdi. Sabah saat 05.00'da belirlenen tüm adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adnan Oktar'ın bulunduğu merkezdeki villada, örgüt üyesi tarafından polise ateş edildi. Çıkan kısa süreli çatışmanın ardından polise ateş açan Mert Sucu etkisiz hale getirildi. Adrese girildiğinde 14 kişi daha yakalandı. Polis, örgütün merkezi olan bu villanın krokisini çizdi. Ortaya çıkarılan villanın krokisinde kurşun izleri ve bazı noktalarda ele geçirilen materyaller numaralandırıldı.

YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Düzenlenen operasyonda arka bahçe kapısından kaçan Adnan Oktar ve yardımcısı Didem Ürer, Sarıyer'de yakalanmıştı. Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yargılama devam ediliyor. Son duruşmada 91 kişi tahliye edilerek haklarında adli kontrol şartı verildi. 76 kişinin tutuklu olduğu davada toplam 226 kişi yargılanıyor.