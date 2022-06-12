SON DAKİKA | AFAD’dan Hayati Uyarı Bildirimi! Android ve iOS iPhone’lara gelen uyarı nedir, ne anlama geliyor? - AFAD uyarı mesajı son dakika

Son dakika: Türkiye'de ndroid ve iOS iPhone’lara AFAD tarafından "Hayati Bildirim Uyarısı" başlığıyla uyarı mesajı gönderildi. Peki, Hayati Bildirim Uyarısı" nedir? işte AFAD tarafından gönderilen mesaj...

AFAD tarafından gönderilen "Hayati Uyarı Mesajı" şu şekilde:

“Ülkemizde devam eden Meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız.”

OLAĞANÜSTÜ İKLİM KOŞULLARINDA GÖNDERİLİYOR

iPhone ve Apple Watch'unuzda acil durum, hükümet ve kamu güvenliği uyarıları şu durumlarada gönderiliyor:

*Ülke veya bölgenizdeki hükümet tarafından yayınlanan uyarılar

*Güvenlik veya yaşamla ilgili yakın tehdit içeren durumlara ilişkin uyarılar

*Olağanüstü iklim koşullarına ilişkin uyarılar

Yukarıda da belirtildiği gibi iPhon'lara olağanüstü iklim koşullarında bu tarz uyarılar gönderiliyor. Bugün telefonlara gelen uyarı mesajı da, Meteoroloji'den yapılan sağanak yağış uyarıları endneiyle AFAD'dan tedbir amacıyla bu uyarı gönderildi.