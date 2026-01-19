Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Afrika Uluslar Kupası finalinde olay: Senegal sahadan çekildi! - Futbol Haberleri

        Afrika Uluslar Kupası finalinde olay: Senegal sahadan çekildi!

        Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas lehine 90+8'de penaltı vermesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti. Senegalli futbolcular, yaklaşık 10 dakika sonra sahaya geri döndü. Senegalli futbolcuların sahaya dönmesinin ardından Faslı futbolcu Brahim Diaz penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti ve penaltı vuruşunu kaçırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 00:06 Güncelleme: 19.01.2026 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afrika Uluslar Kupası finalinde olay!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) final maçında Fas ile Senegal takımları, başkent Rabat’taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşılaştı.

        Mücadelenin 90+5 dakikasında Senegal'in golü iptal edildi ve Konglu hakem Ndala'ya da büyük tepki gösterildi.

        Ardından Fas lehine 90+8'de penaltı verilmesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti.

        Senegal kaptanı Sadio Mane, teknik direktör Pape Thiaw'ın takımı sahadan çekme kararına karşın arkadaşlarına sahaya çıkarmaya çalıştı.

        Senegalli futbolcular, yaklaşık 10 dakika sonra sahaya geri döndü. Senegalli futbolcuların sahaya dönmesinin ardından Faslı futbolcu Brahim Diaz penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti.

        90+23. dakikada topun başına geçen Diaz penaltı vuruşundan yararlanamadı ve maç uzatmalara gitti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski nişanlı dehşet saçtı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir adam tartıştığı eski nişanlısı ve nişanlısının 2 kızını bıçakla yaraladı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı