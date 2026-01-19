Afrika Uluslar Kupası finalinde olay: Senegal sahadan çekildi!
Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas lehine 90+8'de penaltı vermesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti. Senegalli futbolcular, yaklaşık 10 dakika sonra sahaya geri döndü. Senegalli futbolcuların sahaya dönmesinin ardından Faslı futbolcu Brahim Diaz penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti ve penaltı vuruşunu kaçırdı
Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) final maçında Fas ile Senegal takımları, başkent Rabat’taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşılaştı.
Mücadelenin 90+5 dakikasında Senegal'in golü iptal edildi ve Konglu hakem Ndala'ya da büyük tepki gösterildi.
Ardından Fas lehine 90+8'de penaltı verilmesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti.
Senegal kaptanı Sadio Mane, teknik direktör Pape Thiaw'ın takımı sahadan çekme kararına karşın arkadaşlarına sahaya çıkarmaya çalıştı.
Senegalli futbolcular, yaklaşık 10 dakika sonra sahaya geri döndü. Senegalli futbolcuların sahaya dönmesinin ardından Faslı futbolcu Brahim Diaz penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti.
90+23. dakikada topun başına geçen Diaz penaltı vuruşundan yararlanamadı ve maç uzatmalara gitti.