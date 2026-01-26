Habertürk
        Son dakika: Afyonkarahisar'da enerji santralinde yangın

        Afyonkarahisar'da enerji santralinde yangın

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki biyokütle enerji santralinde çıkan yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:24 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:24
        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki biyokütle enerji santralinde çıkan yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı.

        ELEKTRİK KAYNAKLI YANGIN ŞÜPHESİ

        Emirdağ'a bağlı Davulga'daki biyokütle enerji santralinde saat 09.00 sıralarında, elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. İhbarla bölgeye çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tedbir amacıyla bölgede hazır bekletildi, jandarma ise güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Santralde soğutma çalışmaları sürüyor

        SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Davulga Belediye Başkanı Ömer Mısır, "Yangın, saat 09.00 sıralarında başladı. Çevre ilçelerden itfaiye ekibi takviyeye geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının elektrik kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
