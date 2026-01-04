Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün ışık ihlali yaptığı öne sürülen TIR’ın çarptığı otomobildeki Sati Temel hayatını kaybetti. Kazada, 2'si ağır, 5 kişi de yaralandı.

TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI

DHA'daki habere göre kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bolvadin-Çobanlar kara yolunda meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin yönüne giden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen R.P. idaresindeki TIR, kavşakta M.T.'nin kullandığı otomobile yandan çarptı.

OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

TIR, önündeki otomobili metrelerce sürükledi.

ÇOK KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü M.T. ile yanındaki S.T., İ.T., İ.Y.T., N.E.T., ve Sati Temel yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan Sati Temel, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

TIR şoförü R.P. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.