Kırmızı ışık ihlali can aldı: 1 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar'da ışık ihlali yaptığı öne sürülen TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün ışık ihlali yaptığı öne sürülen TIR’ın çarptığı otomobildeki Sati Temel hayatını kaybetti. Kazada, 2'si ağır, 5 kişi de yaralandı.
TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI
DHA'daki habere göre kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bolvadin-Çobanlar kara yolunda meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin yönüne giden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen R.P. idaresindeki TIR, kavşakta M.T.'nin kullandığı otomobile yandan çarptı.
OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ
TIR, önündeki otomobili metrelerce sürükledi.
ÇOK KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü M.T. ile yanındaki S.T., İ.T., İ.Y.T., N.E.T., ve Sati Temel yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedaviye alınan Sati Temel, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
TIR şoförü R.P. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.