        Son dakika: Afyonkarahisar haberleri: Kırmızı ışık ihlali can aldı: 1 ölü, 5 yaralı

        Kırmızı ışık ihlali can aldı: 1 ölü, 5 yaralı

        Afyonkarahisar'da ışık ihlali yaptığı öne sürülen TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 10:10 Güncelleme: 04.01.2026 - 10:10
        Işık ihlali can aldı: 1 ölü, 5 yaralı
        Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün ışık ihlali yaptığı öne sürülen TIR’ın çarptığı otomobildeki Sati Temel hayatını kaybetti. Kazada, 2'si ağır, 5 kişi de yaralandı.

        TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bolvadin-Çobanlar kara yolunda meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin yönüne giden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen R.P. idaresindeki TIR, kavşakta M.T.'nin kullandığı otomobile yandan çarptı.

        OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

        TIR, önündeki otomobili metrelerce sürükledi.

        ÇOK KİŞİ YARALANDI

        Kazada otomobil sürücüsü M.T. ile yanındaki S.T., İ.T., İ.Y.T., N.E.T., ve Sati Temel yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Burada tedaviye alınan Sati Temel, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

        TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        TIR şoförü R.P. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

