Ağabeye kurşun kamerada! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün sabah saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş Hasan Kuşçu ile İbrahim Kuşçu bilinmeyen nedenle aralarında tartıştı. Tartışma sırasında İbrahim Kuşçu, silahla iki el ateş ettiği ağabeyi Hasan Kuşçu'yu sağ karın boşluğu ve kalçasından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Hasan Kuşçu'yu ambulansla Başakşehir Çam Sakura Hastanesine kaldırdı. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın ardından kaçan İbrahim Kuşçu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayaktaki kişinin elindeki tabancayla oturan kişiye ateş ettiği ve tekmelerle saldırdığı görülüyor. Eli silahlı kişinin daha sonra binanın üst katlarına doğru bakarak bir şeyler anlattığı kameraya yansıyor.