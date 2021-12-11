Ağaca çarpan şoför hayatını kaybetti

Florya yolunda Can Semiz (27) yönetimindeki 34 TGK 87 plakalı taksi ağaca çarptı.
Ağır yaralanan Semiz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
BAKMADAN GEÇME
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
YORUMLAR