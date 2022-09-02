Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş ağustos ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.1 artarak 21.3 milyar dolara, ithalat ise yüzde 40.7 yükselişle 32.6 milyar dolara çıktı.

Böylece dış ticaret açığı yıllık yüzde 40.7 artarak 11.3 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı.

— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) September 2, 2022

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 1.6 milyar dolarla Almanya, 1.48 milyar dolarla ABD ve 1.26 milyar dolarla Irak oldu.

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