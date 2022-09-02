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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı
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Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı

Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.1 yükselerek 21.3 milyar dolara çıktı. Ticaret Bakanı Muş: "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21.3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı." dedi. Ağustos ayında ithalat ise yıllık yüzde 40.7 yükselişle 32.6 milyar dolara çıktı. Böylece dış ticaret açığı  yıllık yüzde 40.7 artarak 11.3 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı

Son dakika: Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş ağustos ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.1 artarak 21.3 milyar dolara, ithalat ise yüzde 40.7 yükselişle 32.6 milyar dolara çıktı.

Böylece dış ticaret açığı yıllık yüzde 40.7 artarak 11.3 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı.

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 1.6 milyar dolarla Almanya, 1.48 milyar dolarla ABD ve 1.26 milyar dolarla Irak oldu.

Devamı geliyor...

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