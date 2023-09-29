Ağustosta dış ticaret açığı düştü Ağustosta ihracat yıllık yüzde 1.6 artarak 21.6 milyar dolara çıktı. İthalatın yüzde 6.9'luk düşüşle 30.2 milyar dolara gerilemesiyle, ağustosta dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.1 azalarak 11.3 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat yüzde 6.9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.1 azalarak 11 milyar 256 milyon dolardan, 8 milyar 657 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ağustos ayında yüzde 65,4 iken, 2023 Ağustos ayında yüzde 71.4'e yükseldi.

Aylara göre dış ticaret, Ağustos 2023:

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE AÇIK YÜKSELDİ

Ocak-Ağustos döneminde ise ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 azalarak 164 milyar 794 milyon dolar, ithalat yüzde 3.4 artarak 247 milyar 97 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece ilk 8 ayda dış ticaret açığı yüzde 11.9 artarak 73 milyar 535 milyon dolardan, 82 milyar 304 milyon dolara yükseldi.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ İTHALAT ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ağustos ayında yüzde 0.7 artarak 19 milyar 594 milyon dolardan, 19 milyar 727 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 09 artarak 21 milyar 454 milyon dolardan, 21 milyar 655 milyon dolara çıktı.

ALMANYA İLK SIRADA

TÜİK verilerine göre ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 782 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 323 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 91 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 63 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 877 milyon dolar ile İtalya takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 159 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 810 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 99 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 20 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 7 milyar 738 milyon dolar ile Irak izledi.

İTAHALATTA ÇİN ZİRVEDE

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 829 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 339 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 555 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 988 milyon dolar ile BAE, 1 milyar 449 milyon dolar ile İsviçre izledi.

Ocak-Ağustos döneminde ise ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 31 milyar 722 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 30 milyar 670 milyon dolar ile Çin, 18 milyar 833 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 698 milyon dolar ile İsviçre, 10 milyar 591 milyon dolar ile ABD izledi.