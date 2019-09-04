Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin ihraç talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı.

— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) September 4, 2019

Davutoğlu, Twitter mesajında "AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız" diyerek 22 Nisan'da yayınladığı ve destekçilerinin manifesto olarak nitelediği metnin linkini paylaştı.

İSTANBUL'DA TOPLANTI

Davutoğlu, bu mesajını yayınladığı sıralarda partiden ihracı istenen bir başka isim Selçuk Özdağ da, Twitter'daki paylaşımında "İstanbul'da verimli bir toplantı yaptık" dedi. Art arda yapılan açıklamalar, söz konusu toplantıda "yol haritasının görüşüldüğü" değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

İHRACI İSTENEN 4 İSİM

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 2 Eylül'deki toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmişti.

"BUNLAR HEP PROJE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta yaptığı konuşmada yeni parti hazırlığındaki isimlere AK Partili eski bakan Abdüllatif Şener'i isim vermeden örnek göstererek yüklendi. Erdoğan, "Medyanın siyaset mühendislerinin, kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden milletvekillerimiz ve hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi saman alevi gibi kısa sürede unutuldu gitti. Hatırlayın Sivas'ın içinden de çıktı değil mi? Nerede şimdi? Sorsan belki kimse hatırlamaz. Hatırlayanlar da hayırla yad etmez. Siyasi ihtirasların uğruna AK Parti'ye zarar verenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir unutmayın. Milletimiz o derin irfanıyla her türlü projeyi sandıkta bozmuştur" diye konuştu.