Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi gözaltına alındı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında, kamera kayıtlarının dökümüne dair bilirkişi raporu mahkemeye ulaşmasıyla birlikte yeni iddialar ortaya çıkmıştı. Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, olay yerinde bulunan ve kamera görüntülerinde yer alan 2 çocuğun, cinayet sanıkları ile birlikte hareket ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YAKALANDILAR

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Epözdemir’in bu şikayeti üzerine savcılık, 2 çocuk şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görüntülerde tespit edilen 2 çocuğun kimliğini belirledi. Ardından düzenlediği operasyonla 2 çocuk yakalandı. Yakalanan 2 çocuk şüpheli Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.

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*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.