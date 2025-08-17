Habertürk
        AK Parti'den Mücahit Birinci kararı

        Disipline sevk edilen Birinci istifa etti

        AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İBB Borsası iddiaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar verdi. Açıklamanın ardından Birinci istifa kararı aldığını paylaştı. Birinci paylaşımında, "Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 17.08.2025 - 16:31 Güncelleme: 17.08.2025 - 17:16
        Disipline sevk edilen Birinci istifa etti
        AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci ile ilgili açıklamada bulundu.

        Birinci'nin, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verildiği kaydedildi.

        Açıklamanın ardından Birinci istifa kararı aldığını paylaştı. Birinci paylaşımında şunları söyledi:

        "Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir."

