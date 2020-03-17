AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, umreden dönen vekillerin koronavirüs tedbiri kapsamında 14 gün kuralına uymayıp VIP'den çıktığına yönelik iddiaları yalanladı.
— Naci Bostancı (@nacibostanci) March 17, 2020
Twitter'dan açıklama yapan Bostancı, "TBMM AK Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir. Genel Kurul çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'nın kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır" ifadelerini kullandı.
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