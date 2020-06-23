Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Meclis’te AK Parti grupta korona alarmı verildi. Koronavirüs testi yapılan personelde ilk kez vakaya rastlandı. Toplam 6 personelde testin pozitif çıktığı bildirildi. Testi pozitif çıkan personelin AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın ekibinde yer alması paniğe neden oldu. Bostancı’nın yakın çalışma ekibi karantinaya girdi. Bütün grup personeline de yeniden test yapıldı.

Bostancı konuyla ilgili Habertürk’ün sorularını yanıtlarken kendisinin de test yaptırdığını ve testin negatif çıktığını bildirdi. Bostancı buna karşın önlem olarak birkaç gün Meclis’e gelmeyeceğini bildirdi.

Herkeste farklı belittiler gösteren rahatsızlık nedeniyle herkesin dikkatli olması gerektiğini kaydeden Bostancı, maske kuralına herkesin sıkı sıkı uyması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüşen AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkanvekillerine sürekli test yapılıyordu. Bostancı ve grup başkanvekilleri son olarak birlikte basın toplantısı düzenlemiş, Mustafa Şentop’un adaylığını açıklamıştı.