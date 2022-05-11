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Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcücü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Emperyalistlerin maşası' diyor, aynen iade ediyor, şiddetle kınıyoruz. Birisi değer bir maşa arıyorsa Türkiye Cumhurbaşkanı ile empati kurmak yerine Esad rejimiyle kim empati kuruyorsa maşa odur" dedi

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki
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HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sığınmacı tartışması hakkında konuşan Çelik şunları söyledi:

"Sınırımızdan 30 km derinlik içerisinde bir güvenli bölge oluşturulsaydı orada kalacaklardı. Ne Türkiye'ye gelecek ne Akdeniz'de boğulacaklardı. Obama yönetimi buna yanaşmadı. Bugün Türkiye'nin bir politikası vardır.

'İstediğimiz gibi göndeririz' diyenlerin geçmişte yaşanan olayları hatırlaması lazım. 1940'lı yıllarda Türkiye'ye sığınan Azeri aydınlar, Rusya'ya gönderildi. Sorun şu; bu muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için plan-programları var mı? Karşıda bir katliam makinesi var.

Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasında çok üzücü şeyler söyledi. Siyasi partiler arasındaki mücadele siyasi rekabettir. Kılıçdaroğlu'nun bir rekabet siyaseti değil, husumet siyaseti içinde hareket ettiğini görüyoruz. 'Emperyalistlerin maşası' diyor, aynen iade ediyor, şiddetle kınıyoruz. Birisi değer bir maşa arıyorsa Türkiye Cumhurbaşkanı ile empati kurmak yerine Esad rejimiyle kim empati kuruyorsa maşa odur.

Yine Cumhurbaşkanımızın, yönetimimizin arkasında durduğu konu Mavi Vatanımız. Türkiye Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korumak için mücadele verirken, CHP'de bir kişi 'Bu bizi zora düşürür' dedi. Yunan Dışişleri Bakanı'nın sözlerinin bu arkadaşlarla paralel olması manidardır. Maşa aranıyorsa buraya bakılmalıdır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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