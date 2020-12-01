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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalara tepki göstererek şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız için 'Türkiye için Milli Güvenlik sorunudur,' demiş. Yine Türkiye´nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı´na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir 'demokrasi sorunu' haline gelmiştir

Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı ve güçlü siyasetlere imza atmaktadır. Bunun için Türkiye düşmanlarının ortak hedefi haline gelmiştir. Tehditler karşısında Cumhurbaşkanımız tavizsiz bir şekilde yoluna devam etmektedir."

— Ömer Çelik (@omerrcelik) December 1, 2020