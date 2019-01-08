AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Çelik'în açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingleri ne zaman başlayacak? Ortak miting kararı alındı mı?

Miting tarihleriyle ilgili sayın genel başkanımız sahaya inmiş durumda. Normalde bizim miting takvimimiz seçime 1,5 ay kala gibi başlar. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanımız İstanbul, Ankara, İzmir'de faaliyetlere başlamıştır. Bugün MKYK'da görevlendirmeyle birlikte hangi genel başkan yardımcımızın, hangi ile gideceği tespit ediliyor.

Bu hafta sonu pekçok genel başkan yardımcısı arkadaşımız ve MKYK arkadaşımız farklı illere giderek açıklama yapacaklar. Hem adaylarımızı açıklıyoruz hem de genel merkeze giden arkadaşlarımız bu mesajları veriyorlar. Bu hafta sonu itibarıyla arkadaşlarımız belli illere giderek faaliyetleri başlayacak. Manifestoyu açıklayacağımız tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da kapalı spor salonunda yapacağız. Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir manifesto açıklayacak. Çeşitli eleştirilerle ilgili olarak alınmış tedbirleri, vatandaşla gönül ve hizmet bağını tesis etmek üzere hangi ilkelerle tesis etmek için öne çıkarılacağıyla ilgili çok güçlü bir manifesto açıklayacak. Şimdiki takvimimiz 31 Ocak Perşembe günü 81 ilin katılımıyla yapılacak. Ortak miting sayın genel başkanımızın takdirleridir. Cumhur İttifakı'nda bunun pozitif bir etki yaratacağını düşünüyoruz. Tabii ki iki genel başkanın takdiridir.

CHP'DEN BU KAVGAYI KİM İCAT ETTİYSE TAKDİR CHP'LİLERİN

CHP'den hükümetin ekonomik politikalarına yönelik bazı eleştiriler var. Kılıçdaroğlu grup toplantısında bu konuya değindi. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını yetirdiğini iddia etti. Faik Öztrak enflasyonda gerçek rakamların açıklanmadığını öne sürdü. Ayrıca futbolda yeniden yapılandırmayı eleştirdi.

Siyaset alanında CHP'nin kavga edeceği alanlar tükenmişti. En son futbolu buldular. Futbolla kavga etmek hayatla kavga etmektir. Ziraat Bankası'nın bu işe girmesini çiftçiye zarar vereceğini iddia ediyorlar. Ziraat Bankası dünya çapında bir markamız. Onlar çiftçiyle arasındaki bu duygusal bağdan her zaman memnuniyet duyarlar. Önceliğinde her zaman çiftçi vardır. Ziraat Bankası futbol kulüplerinin borçlarını silmiyor, yeniden yapılandırıyor.

Borç silme yoktur, yapılandırma vardır. Çiftçinin hayatında herhangi bir eksiklik oluşturmayacaktır. CHP'nin futbolla kavga etmek gibi olumsuz bir konuyu kim oluşturduysa onun takdirini CHP'lilere bırakıyoruz.

TÜİK'İN YAPTIĞI İŞLERDE VE METODLARDA SAPMA YOKTUR

Enflasyon rakamlarıyla oynadığımızı söylüyorlar. En hassas olduğumuz kurumların başında TÜİK vardır. Uluslararası kuruluşlara akredite bir kuruluştur ve hepsinin güvenini kazanmış saygın bir kuruluştur. Dolayısıyla TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda bir sapma ve gerileme yoktur. TÜFE sepetinde yer alan fiyatları ve ağırlıkları kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Enflasyonla ilgili veriler kamuoyunun gözünün önünde gerçekleşmiştir.

BU HESAPLAR ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE YAPILIYOR

Büyümeyi AK Parti milli gelir revizyonlarıyla sağlamıştır deniyor. Bu belli teminatlar halinde yapılıyor ve ekonomik yapı ve işleyiş sürekli güncelleniyor. Bu revizyonlar kesinlikle ülkelerin kendi yöntemleriyle yapılmıyor. Ulusal hesaplar sistemi Avrupa Hesaplar Sistemi'yle yapılıyor. Türkiye'nin bu hesapları doğru yaptığı net bir şekilde bilinmektedir. Bu hesaplama uluslararası hesaplamalara göre yapılıyor.

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