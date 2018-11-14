AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında soruları yanıtladı.

Çelik, Diyanet İşleri Başkanı'nın, yazar Mısıroğlu'nu 9 Kasım'da ziyaret etmesi ve muhalefetten gelen eleştirilere, "Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Her insani ziyaretten ideolojik ve siyasi bir sonuç çıkarmanın sonu olmaz. Diyanet İşleri Başkanımızın kıyafeti bellidir. Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. Diyanet İşleri Başkanımız takdir edilen bir ilim adamıdır, çağrılara cevabımız bu şekildedir" ifadeleriyle yanıt verdi.

Çelik, 'Öğrenci Andı' ile ilgili MEB'in dilekçesindeki tepki çeken ifadelerin sorulması üzerine, "Bu AK Parti'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın başkanlığında, bakanlık adına oluşturulan temyiz dilekçesini de karşılamamaktadır. Milletimizin kendi çağdaşı olan milletlere göre, geç milletleşme sürecine girdiğine katılmıyoruz. Tarihsel ve ahlaki olarak bir hatadır. Sayın Bakanımız tarafından kapsamlı bir inceleme yapılıyor. Aslında bunun verilmesi gerekirdi. Oradaki avukatlar tarafından bu paragraf ekleniyor. Bürokratlar da hiçbir şekilde bunu kabul etmiyor. Bu bürokratlar da görevden alınmıştır" dedi.

Çelik'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bahçeli'nin "Öğrenci Andı" eleştirileri: Haklıdır, biz de katılıyoruz. Bu AK Parti'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın başkanlığında, bakanlık adına oluşturulan temyiz dilekçesini de karşılamamaktadır. Milletimizin kendi çağdaşı olan milletlere göre, geç milletleşme sürecine girdiğine katılmıyoruz. Tarihsel ve ahlaki olarak bir hatadır. Sayın Bakanımız tarafından kapsamlı bir inceleme yapılıyor. Aslında bunun verilmesi gerekirdi. Oradaki avukatlar tarafından bu paragraf ekleniyor. Bürokratlar da hiçbir şekilde bunu kabul etmiyor. Bu bürokratlar da görevden alınmıştır. AK Parti hükümetleri döneminde, Cumhurbaşkanımızın himayesinde, eserlerin ihya edilmesi için çok önemli bir gayret ortaya koyulmuştur. Bilinen tarihin başlangıcından beri var olan bir devletiz, var olmaya da devam edeceğiz. Milletimiz hesaba katılmadan tarih yazılması mümkün değildir. Bu ifadeler akademik olarak da doğru değildir. Bizzat Sayın Bakanımız rahatsızlık duyduğunu ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanı'nın Paris ziyareti: Türkiye Cumhuriyeti olarak bu platformlarda bulunmamız önemlidir. Buralarda olmazsak kendi tezlerimizi anlatamayız. Orada yansıyan görüntülerde Türkiye merkezi bir roldedir. Tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası ve 100'üncü yılının anıldığı 1. Dünya Savaşı ile ilgili olarak Türkiye'nin temsil edilmesi, tezlerin anlatılması için verimli bir ortam olmuştur. Tezlerimizi anlatmaya devam edeceğiz.

Avrupa ordusu: Bu mesele çok tartışılacak. Bu öteden beri konuşulur. Ama 'Bu NATO'ya alternatif bir oluşum değildir' denilir. İlk defa bir ABD Başkanı, Avrupa enteryasyonuna karşı bir laf söyledi ve Brexit'ın yanında olduğunu söyledi. Gelinen son noktada da NATO ile tartışma çıktı. Bundan 5 yıl evvel aklımıza gelmeyen bir şey oldu. Merkel tuttu, Avrupa'nın kendi başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bu çatlak ortaya çıktığını gösteriyor. Paris'teki törenlerde bu gündeme getirildi. Başkan Trump'tan çok sert tweetler geldi. Bu açık bir kırılmadır, nereye gideceğini göreceğiz. İster NATO, ister Avrupa ordusu olsun, Avrupa'nın güvenliği Türkiye olmadan sağlanması mümkün değil.

Hakkari'deki patlama: Konuyla ilgili rapor bugün veya yarın açıklanacak. Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız bölgeye gitti. Soruşturma devam ediyor. Bu tip durumlarda bakılan şey, görgü tanıkları dinlendi, mühimmatta ve silahta sorun olmadığı görüldü. Depolamada sıkıntı olmadığı görüldü. Bu top yakın zamanda test edilmiş ve 'elverişli raporu' verilmiş. Dışarıdan bir saldırı olmamıştır. Afyon'daki mühimmat patlamasıyla ilgili benzerlik yoktur. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Erbaş'ın ziyareti tartışması: Diyanet İşleri Başkanlığı saygın bir kurumdur. Biz de Diyanet İşleri Başkanı olarak ifade ediyoruz. Bu tartışmayı ayrıntılı bir şekilde izledik. Bir ilim adamı ve bir yönetici olarak FETÖ'ye, PKK'ya karşı son derece gayretli bir ilim adamı olarak değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmektedir. Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Her insani ziyaretten ideolojik ve siyasi bir sonuç çıkarmanın sonu olmaz. Diyanet İşleri Başkanımızın kıyafeti bellidir. Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. Diyanet İşleri Başkanımız takdir edilen bir ilim adamıdır, çağrılara cevabımız bu şekildedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortak değerimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu olarak saygı görmeye devam edecektir. Atatürk tartışmasına dönüşmesi yanlış.

ABD'nin ses kaydı açıklaması - "Pompeo'nun mutlaka bir bilgisi vardır. Biz kimseyi şahsen suçlamıyoruz. Ama bu meselenin kapatılmasını da istemiyoruz. Hakikatin peşindeyiz. Hakikatin ortaya çıkmasından ziyade, belli kişilerin gündeme oturtulması, belli kişilerin gündemden çıkarılması gibi bir siyasi proje var. Türkiye'nin böyle bir siyasi projeye göre davranışı söz konusu değil. Burada yargılama yapalım. Gelsin bütün saygın kuruluşlar şeffaf yargılamayı izlesin. Tamam konsolosluk topraklarında oldu saldırı ama biz bu saldırıyı bizim ülkemize de yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bir yetkili izin vermeden bu cinayet işlenemez. Açıkça duyduk, Türkiye'den bir ortakları varmış. Cesedi ona teslim etmişler. Bu ceset kime teslim edildi? Saygınca defnedilmeli. Emri veren en üst düzey yetkili kim? Bu ortaya çıkmalı."

Fransız Dışişleri Bakanı'nın Kaşıkçı cinayeti üzerinden Türkiye sözleri - "Fransız Dışişleri Bakanı'nın sözlerini kınıyoruz. Sorumsuzca bir açıklamadır. Bu kadar bilgisizlik şaşırtıcı. Kayıtlar Fransız istihbaratı ile paylaşıldı. Fransız Dışişleri Bakanı bu konuyu takip etmiyorsa bu onların sorunudur. Kendi istihbaratından haberi yok. Varsa da yanlış yapmıştır"

Libya konferansından Türkiye'nin çekilmesi - "Libya'nın daha az müdahaleye ihtiyacı var. Libya'nın cesaretlendirilmesi lazım diye düşünüyoruz. Türkiye gibi bir merkez aktör olmadan gizli gayri resmi bir toplantı yapılmıştır. Türkiye, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyerek çekilmiştir. Libya'yı daha da bölecek organizasyon içinde görünüyorlar. İtalya'nın ev sahipliğini istismar etmişlerdir. Türkiye, Libya halkının yanında olduğunu göstermek için bu masadan çekilmiştir"

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi - "Siyaset hareketlenecek. Cumhur İttifakı da ayaktadır. Diğer partilerin arayışlar içinde olduğunu görüyoruz. Çok da bunlarla ilgilenmediğimizi söyleyebilirim."

Türkçe ezan tartışması - "CHP, ezana saldıran bu şahsı disipline sevk ederek doğru bir iş yapmıştır. Ezan ile kavgalı olmak yanlış bir ruh halidir. Bazı hastalıklar genetik oluyor ve tedavisi yok. CHP'nin, bu şahsa karşı olması Türkiye'nin geldiği nokta açısından anlamlıdır. Ama neden bu tartışmalar hep CHP'den türüyor? Neden millet ile kavga eden bir ideolojinin peşinden koşmaktadırlar?"

TOBB ile ilgili kanun teklifi - "Öteden beri gelen bir talep var. STK niteliğinin güçlenmesi için yapacağız. Sadece AK Parti değil, tüm partiler yararlanacak. Niteliği artıran bir düzenleme olarak görüyoruz"

15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan yardımlar - "Ne yaparsak yapalım şehit ve gazilerimize olan borcumuzu ödeyemeyiz. Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği, vatandaşlarımızın yaptığı cüzi bir yardımdır. Bir vakıf kurulmak üzeredir. Bunu yakında göreceksiniz. Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği gibi büyük bir rakam ortada yok. Cüzi miktarın en iyi şekilde değerlendirilmesi için, Aile Bakanlığı'nın kontrolünde bir vakıf çalışması gerçekleştirilmektedir."

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