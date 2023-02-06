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Türkiye'yi sarsan deprem felaketi Hatay'da da büyük bir yıkıma yol açtı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da, 2 ağabeyi ile ablasının enkaz altında olduğunu söyledi.

Yayman şunları kaydetti: "Maalesef deprem ve oluşan afet çok büyük. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Benim iki ağabeyim ve ablam enkaz altında hala kendilerinden bilgi alamadık.

Hatay’dayız kendilerine ulaşamıyoruz. Tüm hemşehrilerimle birlikte onlardan da iyi haber bekliyoruz.

Lütfen görevlilerin uyarılarına dikkat edelim. Devletimizin tüm kurumları görevlerinin başındadır. Allah milletimizin yardımcısı olsun."