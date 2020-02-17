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HaberlerEnerjiSON DAKİKA! Akaryakıtta "zam"da zamanlama talebi - Haberler

Akaryakıtta "zam"da zamanlama talebi

Akaryakıt sektörü ile Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı üst yönetimi, cumartesi günü İstanbul’da önemli bir zirvede bir araya geldi. Zirvede, sektörünün sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Sektör, bir süredir akaryakıtta zamların pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yapıldığını anımsattı. Zammın, bu ihtiyacın ortaya çıktığı gün yapılmaması nedeniyle dağıtım şirketlerinin finansal yönden sıkıntıya girdiğini, TÜPRAŞ fiyatlarının düşük kalmasına bağlı olarak ürün ithalatı yapmanın ve piyasaya sürmenin ek maliyet oluşturduğunu söyledi. Sektör, “serbest piyasa koşulları uygulansın” talebini dile getirdi ve “eskiden olduğu gibi ihtiyacın hesaplandığı gün zam yapılsın” dedi. Sektör, akaryakıt dağıtım şirketleri arasında yapılan ürün ticaretinde yaşanan, devletin milyonlarca liralık vergi kaybına yol açan “fatura oyunu”na da dikkat çekerek, “Dağıtıcılar arası ticarette, olmayan ürün ya da mal iki hatta üç kez el değiştiriyor. Vergi kayıpları yaşanıyor. Devlet, dağıtıcılar arası yapılacak ürün ticareti için ilgili dağıtım şirketlerinden teminat alsın” dedi.

pompa

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör toplantılarına devam ediyor. Bakanlık üst yönetimi, İstanbul’da, cumartesi günü akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayi dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş ile Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar katıldı. Bakanlık, sektörün sorun alanı olarak işaretlediği konuları ve çözüm önerilerini tek tek not etti. 

Peki, toplantıda hangi konular gündeme geldi? HABERTÜRK, sektörü temsilen toplantıda yer alan yöneticilerle görüştü. İşte, konu başlıkları:

- PAZARTESİ UYGULAMASI: Sektör, bir süredir akaryakıtta zamların pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yapıldığını anımsattı. Zammın, ihtiyacın ortaya çıktığı gün yapılmaması nedeniyle ithalat yoluyla ürün talebinin karşılanmasında sıkıntı yaşandığını belirtti.

- MALİYET ARTIYOR: Sektör, TÜPRAŞ fiyatlarının düşük kalmasına bağlı olarak ürün ithalatı yapmanın ve piyasaya sürmenin ek maliyet oluşturduğunu söyledi. Sektör, “TÜPRAŞ ürün fiyatları, ithalata göre düşük kalıyor. Bu da dağıtım şirketlerini (piyasanın talebini karşılamak amacıyla pahalı ürün temin ettikleri için) finansal yönden sıkıntıya sokuyor” dedi.

- SERBEST PİYASA: Sektör, “serbest piyasa koşulları uygulansın” talebini dile getirdi ve “eskiden olduğu gibi ihtiyacın hesaplandığı gün akaryakıta zam yapılsın” dedi.

- DAĞITICILAR ARASI ÜRÜN TİCARETİ: Sektör, akaryakıt dağıtım şirketleri arasında yapılan ürün ticaretinde yaşanan, devletin milyonlarca liralık vergi kaybına yol açan “fatura oyunu”na da dikkat çekerek, “Dağıtıcılar arası ticarette, olmayan ürün ya da mal iki hatta üç kez el değiştiriyor. Bu nedenle devletin vergi kaybı oluşuyor. Devlet, dağıtıcılar arası yapılacak ürün ticareti için ilgili dağıtım şirketlerinden teminat alsın” dedi.

- İNDİRİMLERDE SABİT TUTAR: Şirketler, kamu kurum ve kuruluşlarına akaryakıtta yüzde ya da oran üzerinden indirim yapıldığını belirterek, “Akaryakıt fiyatı arttıkça oran üzerinden yapıldığı için indirim de artıyor. Şirketlerin (dağıtım şirketi ve bayi) marjları, bu durumdan olumsuz etkileniyor. Oran yerine sabit bir kuruş üzerinden akaryakıt alım ihalesi yapılsın. Mevzuat, yeniden gözden geçirilsin” dedi.

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