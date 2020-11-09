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Bir korona yayma partisi daha! 0:00 / 0:00

DHA

Koronavirüs vakalarının son zamanlarda gösterdiği artışa rağmen Avcılar’da bir gece kulübünde ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti.

DHA'nın haberine göre, Denizköşkler Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde yabancı uyruklu kişiler doğum günü partisi düzenledi. Kulüpte koronavirüs tedbirlerin hiçe saydığı anlar ise sosyal medyada ortaya çıktı.

Afrika'ya özgü müziklerin çalındığı, gece boyunca maske takılmadan ve sosyal mesafe kuralı ihlal edilerek yapılan kutlama anları sosyal medyada videolarda yer aldı.

Görüntülerde ayrıca yasak olmasına rağmen parti boyunca nargile kullanılması, cam bardaklarda alkollü içecek servisi yapılması da dikkati çekti.

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