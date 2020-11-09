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Son dakika haberler... Avcılar'da yabancı uyruklu şahısların partisinden 'pes' dedirten görüntüler!

Koronavirüs tedbirlerinin yok sayıldığı bir görüntü daha ortaya çıktı. İstanbul Avcılar'da bir gece kulübünde, yabancı uyruklu kişilerin düzenlediği doğum günü partisinde tüm koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

Son dakika AKILALMAZ görüntü: Bir korona yayma partisi daha! - Haberler
Bir korona yayma partisi daha!
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DHA

Koronavirüs vakalarının son zamanlarda gösterdiği artışa rağmen Avcılar’da bir gece kulübünde ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti.

DHA'nın haberine göre, Denizköşkler Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde yabancı uyruklu kişiler doğum günü partisi düzenledi. Kulüpte koronavirüs tedbirlerin hiçe saydığı anlar ise sosyal medyada ortaya çıktı.

Afrika'ya özgü müziklerin çalındığı, gece boyunca maske takılmadan ve sosyal mesafe kuralı ihlal edilerek yapılan kutlama anları sosyal medyada videolarda yer aldı.

Görüntülerde ayrıca yasak olmasına rağmen parti boyunca nargile kullanılması, cam bardaklarda alkollü içecek servisi yapılması da dikkati çekti.

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