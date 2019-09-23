Ankara'nın Akyurt ilçesinde önceki akşam, bireysel silahlanma ve düğün magandalarının aldığı onca cana rağmen insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Güzelhisar Mahallesi'ndeki okul bahçesinde düzenlenen kına gecesine katılan 2 çocuk, ellerindeki kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtı. Bu sırada çocukların arkasındaki pankartta yer alan 'Mutluluğa kurşun atma' yazısı dikkat çekerken, cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
BABA VE OĞLU HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
DHA'da yer alan habere göre, olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, kına gecesinde havaya ateş açan çocuklardan 13 yaşındaki A.U.K. ve babası İ.K.'yı olayda kullanılan kurusıkı tabancayla birlikte polis merkezine götürüp haklarında işlem başlattı.
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