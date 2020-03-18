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Akılalmaz olay! Evin zeminine gömmüşler! 14 bin 809 tane!

Antalya'da, polisin bir eve düzenlenen operasyonda, tek katlı evin zeminine gömülü halde bir bidon içerisinde 14 bin 809 ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen ve gözaltına alınan O.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi

uyuşturucu hap
DHA

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, O.H. adlı kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve Yeşildere Mahallesi'nde tek katlı bir evde sakladığı belirlendi.

14 BİN 809 ADET UYUŞTURUCU HAP

DHA'da yer alan habere göre eve yapılan operasyonda O.H. gözaltına aındı. Yapılan aramada, evin zeminine gömülü bir bidon içerisinde 14 bin 809 ecstasy hap ele geçirildi.

ZANLI O.H. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

O.H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklandı.

 

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