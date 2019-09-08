İstanbul Kadıköy'deki Caferağa Mahallesi'nde, bu sabah saat 04.20 sıralarında, iddiaya göre, Kadıköy Metro istasyonun önünde müşteri bekleyen Tarık Tekin'in sürücüsü olduğu ticari taksiye motosikletteki kasklı iki kişi tarafından ateş açıldı. Mermiler taksiye isabet ederken olayda taksi sürücüsü yara almadan kurtuldu.

YOLDA YÜRÜRKEN YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre saldırganlar motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada yolda yürüyen Mehmet Okuyucugil ise seken merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Okuyucugil ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okuyucugil'in durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise cadde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili çevreden bilgi topladı. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri taksinin etrafında bir süre delil araştırması yaptı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalama çalışması sürüyor.