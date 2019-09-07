Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Hıdırağa Mahallesi Fidanlık Aile Sağlığı Merkezi'ne önceki gün diş ağrısı şikâyetiyle giden N.P. isimli kadın hasta, iddiaya göre, kadın doktor E.O.'dan reçeteye antibiyotik yazmasını istedi.

Doktor E.O. ise N.P.'ye ağrıyan dişi, uzman bir doktorun görmesi gerektiğini belirterek, kendisini ağız diş sağlığı merkezine sevk edeceğini söyledi.

İSTEDİĞİ İLAÇ YAZILMAYINCA

DHA'da yer alan habere göre istediği ilacın yazılmamasına öfkelenen N.P., doktorun masasındaki eşyaları dağıtıp, zarar verdi, ardından da doktoru darp etti. Daha sonra ise Aile Sağlık Merkezi'nden hızla çıkıp, kaçtı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Doktor E.O. darp raporu alıp, N.P.'den şikâyetçi oldu. Polis tarafından dün evinde yakalanan N.P., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. N.P., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.