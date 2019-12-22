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SON DAKİKA AKILALMAZ OLAY! Kameraya yansıdı! Gaz kolu kilitlendi! Öyle bir şahlandı ki!

DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir işyeri önünde park halindeki motosikletine binen sürücü gaza bastı.

MOTOSİKLET DÖNMEYE BAŞLADI

Gaz kolu takılı kalan motosiklet ise sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aştıktan sonra kendi ekseni etrafında dönmeye başladı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

DHA'da yer alan habere göre bunu gören sürücünün arkadaşı motosikleti durdurmak için müdahale etmek istedi. Ancak gaz kolu takılan motosiklet, sürücüsünün ve vatandaşın çabalarına rağmen durdurulamadı. Uzun uğraşlar sonucunda motosikleti durdurmayı başarırlarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MALZEMELERE ÇARPILIP DEVRİLDİ

Durdurulamayan motosiklet önce park halindeki otomobile ardından iş yeri önünde bulunan malzemelere çarptıktan sonra devrildi. Yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.