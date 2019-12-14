DHA

Düzce'de TEM yolunun Büyükmelen Köprüsü mevkiinde insanın kanını donduran bir trafik kazası meydana geldi. Ankara yönüne giden Yunus Emre Kayıkçı'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı.

GENÇ KADIN ARAÇTAN KENDİ ÇIKTI

Kazada sürücü Yunus Emre Kayıkçı, hasar gören otomobilde sıkışırken, nişanlısı Hatice Ceren Yalçın ise araçtan hafif yaralı olarak kendi başına çıktı.

İKİSİ DE TEDAVİ ALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaptığı çalışmayla Kayıkçı'yı araçtan yaralı çıkardı. Yunus Emre Kayıkçı ve Hatice Ceren Yalçın, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.