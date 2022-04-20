Akılalmaz olay! 'Röntgenci' patron! 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Bayrampaşa Topçular Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde çalışan Denizcan Kaygusuz, çalışanların ortak kullandığı tuvalete, firmanın ortaklarından O.A. tarafından gizli kamera yerleştirildiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

PARFÜM KUTUSUNUN İÇİNE GİZLİ KAMERA

AA'da yer alan habere göre savcılığa suç duyurusu dilekçesi veren Denizcan Kaygusuz, gizli kameraların, oda parfümü kutusu, tıraş makinesi ve çorap gibi eşyaların içine delik açılarak yerleştirildiğini söyledi.

"HAFIZA KARTINA ULAŞTIM"

Gazetecilere açıklama yapan Kaygusuz, işe başladıktan 6 ay sonra ofiste yazıcı ile ilgili bir malzeme ararken arşiv kısmında bir kutunun içinde küçük gizli kameralar gördüğünü anlattı.

ÇALIŞANLARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bunun üzerine yaptığı çalışmada çalıştığı yerin ortaklarından olan O.A'nın, iş yerinin tuvalet kısmında kadınların, ofis çalışanlarının gizli kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettiğini savunan Kaygusuz, bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştığını söyledi.

"SERBEST BİR ŞEKİLDE GEZİYOR"

O.A'nın bizzat kameraları yerleştirirken görüntülerini savcılığa sunduklarını aktaran Kaygusuz, "Yaklaşık 4 ay oldu. Yılbaşından hemen öncesinde şikayette bulunduk. Şu anda inceleme aşamasında ve şirket açık, şahıs serbest bir şekilde dışarıda geziyor" dedi.

"KAMERANIN AÇISINI KONTROL EDİYOR"

Aynı işyerinde bir süre çalışan Reyhan Yıldırım da O.A. hakkında şikayette bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "O.A. kamerayı yerleştirirken net bir şekilde kamerayı ve açısını kontrol ediyor. Kontrol ederken kendi yüzü zaten net bir şekilde belli oluyor.

"YAPTIĞI NORMALMİŞ GİBİ DAVRANIYOR"

Bizim beraber çalıştığımız ofiste tuvalet ortaktı, bay ve bayan tek bir tuvaletimiz vardı. Oraya yerleştirmiş ve krem kutularını delerek, çorapları delerek ya da tıraş makinesini delerek ve bunların içine yerleştirerek koymuş bunları. Geldik, şikayetimizi yaptık. Sonuç bekliyoruz ama kendisinin de dışarıda elini kolunu sallayarak hiçbir şey olmamış gibi davranması, bizi aradığı zaman da sanki su içmiş, ekmek yemiş ve bu gayet normalmiş gibi davranması artık kanımıza dokunuyor."

İş yerinin tuvaleti olduğu iddia edilen alanda 21 Kasım 2021 tarihli görüntülerde, O.A, olduğu öne sürülen kişinin gizli kamerayı yerleştirmesi ve acısını ayarlamasına ait anlar yer alıyor.