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Yanan tenekeyi attı! Otomobili yaktı!

Karabük'te 2 katlı bir evde yaşayan Hacer A., talaşla mazotu karıştırarak sobayı yakmak istediği sırada teneke alev aldı. Hacer A.'nın alev alan tenekeyi balkondan atmasıyla park halinde bulunan otomobil alevler içinde kaldı

otomobili yaktı
DHA

Karabük'te, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Musgen Sokak´ta yaşayan Hacer A., evinde sobayı yakmak için hazırladığı mazotla karışık talaşın bulunduğu tenekeyi sobaya dökmek isterken tenekenin içindeki talaş bir anda alev aldı. Panikleyen Hacer A., alevli tenekeyi balkondan aşağıya attı.

OTOMOBİLİN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

DHA'da yer alan habere göre tenekenin isabet ettiği park halindeki otomobil alev aldı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın daha fazla büyümeden vatandaşlar tarafından söndürüldü ancak otomobilin kaportasında hasar oluştu. Otomobil sürücüsü Özkan Çaylı, Hacer A.´dan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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