Alanya'da kamyon ile çarpışan genç motosikletli hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU
İHA'nın haberine göre kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D’nin (59) idaresindeki kamyon, seyir halindeyken kavşaktan çıkış yapan Hayri Mert Hastürk’ün (17) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü S.D gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.