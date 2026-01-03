Habertürk
        Son dakika: Alanya'da kamyon ile çarpışan genç motosikletli hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Alanya'da kamyon ile çarpışan genç motosikletli hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 15:42 Güncelleme: 03.01.2026 - 15:42
        Genç motosikletli hayatını kaybetti!
        Antalya’nın Alanya ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU

        İHA'nın haberine göre kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D’nin (59) idaresindeki kamyon, seyir halindeyken kavşaktan çıkış yapan Hayri Mert Hastürk’ün (17) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde genç sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü S.D gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Beykozdan kar toplayıp poşetle Tuzladaki evine götüren baba oğluna sürpriz yaptı

        Beykozda kar yağışına yakalanan babanın poşete doldurduğu karı Tuzladaki evine götürerek oğluna sürpriz yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Tuzla Aydınlı Mahallesinde yaşayan İrfan Güloğlu, toplu yemek siparişi teslimi için gittiği Beykozda kar yağdığını gördü.Aynı saatlerde Tuzlada kar yağışı olmazken Güloğlu, burada kar toplayarak poşetle evine götürdü.Güloğlu, eve dönüşünde balkonda kendisini karşılayan oğlu İlhan Güloğluna poşetten çıkardığı kar topunu fırlattı.Baba ile oğlu arasında yaşanan bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

