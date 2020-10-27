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Albayrak: Yeni ekonomik model rekabetçi kurla ihracatı pandemi öncesi seviyeye getirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ''Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi'' dedi. Citibank Yatırımcı Konferansı'nda konuşan Albayrak "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı. Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var'' ifadesini kullandıç Albayrak, yeni ekonomik modelin rekabetçi kurla ihracatı pandemi öncesi seviyeye getirdiğini kaydetti

Son dakika! Albayrak: Yeni ekonomik model rekabetçi kurla ihracatı pandemi öncesi seviyeye getirdi
'Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi'
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AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle video konferansta bir araya geldi. Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı'nda konuşan Albayrak, ufukta yeni bir sermaye yatırım dalgasının belirdiğini kaydetti.

'EKONOMİ DÖNÜM NOKTASINDA. YENİ BİR SERMAYE YATIRIM DALGASI UFUKTA BELİRDİ'

Albayrak "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı. Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var" dedi.

'KÜRESEL ŞİRKETLERİN TÜRKİYE GİBİ GÜVENİLİR, DİNAMİK ORTAKLARA İHTİYACI VAR'

Türkiye'nin yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunduğunu vurgulayan Albayrak "Türkiye, hızlı ekonomik büyümesi, 20 yılda 3 katına çıkan GSYİH'si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir pazar." diye konuştu.

Albayrak, Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağladığına dikkat çekti. Albayrak: "Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanları, lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücüdür." ifadesini kullandı.

'YENİ EKONOMİK MODEL REKABETÇİ KURLA İHRACATI PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYEYE GETİRDİ'

Albayrak "Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi." dedi.

Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alındı. Toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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