        Son dakika: Alevlere teslim olan minibüsünü izlerken kalbine yenik düştü | Son dakika haberleri

        Alevlere teslim olan minibüsünü izlerken kalbine yenik düştü

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir vatandaşın ısıtmak için altında ateş yaktığı minibüsü yandı. Minibüsünün yandığını sırada kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:43
        Yanan aracını izlerken kalbine yenik düştü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir vatandaşın ısıtmak için altında ateş yaktığı minibüsü yandı. Minibüsünün yandığını sırada kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti.

        MİNİBÜSÜ ISITMAK İÇİN ALTINDA ATEŞ YAKTI

        Olay, İhsangazi ilçesi Haydarlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet eden Mustafa Küçükzengin, soğuk hava sebebiyle yakıt sistemi donan minibüsünü ısıtmak için altında ateş yaktı. Bir süre sonra altında yakılan ateşin sıçraması neticesinde minibüs alevlere teslim oldu.

        YANGIN SIRASINDA FENALAŞTI

        Minibüste çıkan yangın, evin garaj kısmına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve köylülerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Köyde ikamet eden vatandaşlar ise traktörleriyle yanan minibüsü ve garajda park halindeki otomobili çekerek kurtarmaya çalıştı.

        Yangın sırasında Mustafa Küçükzengin, fenalaştı.

        KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası köye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Küçükzengin, İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükgezgin, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

        #kastamonu
        #Son dakika haberler
