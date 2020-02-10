Ali Koç, programı erteledi

Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç'un saat 16:00'da kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulunacağını duyurmuştu. Programa başlayan Koç, İdlib'ten gelen acı haber nedeniyle konuşmasını ileriki günlere ertelediğini duyurdu.

Ali Koç'un sözlerinden satır başları:

Alanyaspor maçında yaşananlar infiale varacak şeyler yaşandı. Hakemlerin cüretkar kararlarını, TFF'ye bakış açımızı, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, TFF başkanının nasıl seçildiği, hakem atamalarının, dengelerin hakkında görüşlerimizi paylaşacaktık. Algı operasyonlarını, bunları kimlerin yaptığını paylaşacaktık. Taraftarlarımıza çağrımız olacaktı. Programa az bir süre kala çok acı bir haber aldık. İdlib'te 5 canımızı verdik, 5 askerimizin yaralı olduğunu öğrendik. Programı yapmamaya karar verdik. Bu kararı benden öğrenmenizi istedim. Çok acı haber... Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah bu acı haberlere daha yenileri eklenmez. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde görüşlerimizi ileteceğiz. İşlerin nasıl çalıştığını, kimin kime hizmet ettiğini, Fenerbahçe'ye karşı verilen meydan okumayı değerlendireceğiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 10, 2020