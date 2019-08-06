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HaberlerFutbol

Son dakika! Ali Koç'tan transfer açıklaması!

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadrolarına iki stoper ve bir 6 numara pozisyonunda oynayan futbolcu katacaklarını söyledi

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübünün başlattığı "Fener Ol" kampanyası kapsamında hayata geçirilen "WinWin" etkinliğine katılarak otomobil kazanan talihlilere hediyelerini Otokoç -Birmot İstinye Show Room'da düzenlenen törenle veren Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Transfer süreciyle ilgili açıklama yapan Ali Koç, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe olarak bir iş bitmeden transferle ilgili hiçbir açıklama yapmıyoruz. Transferler yaptık ama daha da transfer yapacağız. Eksiklerimizi Audi Cup maçlarında gözlemledik. İki stoper, bir 6 numara alacağız. Hocamız ihtiyaç duyarsa bir transfer daha yapacağız. Bunlar yapmak istediklerimiz. Sınırlı cephaneniz olduğu zaman, FFP kıskacında olduğunuz zaman adımlarınızı dikkatli atmanız gerekiyor. Her zaman istediğiniz, istediğiniz zaman olmuyor. Şunu net söyleyeyim, transfer olacak ancak transfer dönemi devam ediyor. Ana opsiyonlarınızdan biri kiralık olunca kulüpler futbolcularını son ana kadar bırakmıyor. Sezon başladığında tam hazır kadromuz olmayacak. Bunun böyle olacağı belliydi. İlk iki hafta alacağımız sonuçlar bizim transfer politikamızı etkilemeyecek. Transfer henüz bitmedi, 2 Eylül'e kadar devam edecek."

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren kaleci Volkan Demirel'le ilgili gelen soruya ise Ali Koç, "Volkan'la ilgili karara varınca açıklama yaparız. Onun yeri burası değil." cevabını verdi.

KOLAROV HAKKINDA

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Roma'nın Sırp oyuncusu Aleksandar Kolarov'la ilgili de soruları cevaplayan Koç, "Herkesin bir yoğurt yeme şekli var. Bizim yoğurt yeme şeklimiz de dereyi görmeden paçaları sıvamamak. Biz dereye görmeliyiz. üç bölgeye yapacağımız transfer için kesin konuşabiliriz. Alacağımız oyuncuların bazıları birden çok pozisyonda da oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin hepsinin fayda sağlayacağına inandığını vurgulayan Ali Koç, "Geçen yıla göre çok daha iyi yoldayız. Max Kruse tecrübeli bir isim. Vedat 24 yaşında. Yaşına göre olgun gözüküyor ama çok olgun. Önemli olan ligde haftalar ilerledikçe memnun olmamız. Olacağımıza da inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de ilk 6 haftada zor maçlar oynayacaklarını aktaran Ali Koç, "Fikstür enteresan. İlk 6 haftada zorlu 4 maç oynuyoruz. Tam kadro olmadan oynuyoruz ama sezonun sonunda da bize büyük bir avantaj sağlayabilir." yorumunu yaptı.

"ALEX İÇİN JUBİLE MAÇI NEDEN OLMASIN?"

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza'yla da ilgili açıklamalarda bulunan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Çok şey düşünüyoruz. Bir sürü yapısal değişiklikler de düşünüyoruz. Bunlar 12 ayda olacak şeyler de değil. Kadronun gençleşmesine kadar bir sürü şey düşünüyoruz. Fenerbahçe'ye elçilik yapabilecek, bu camiaya emek vermiş, zamanında kötü şekilde ayrılmış herkesle yeni sayfa açmak için pek çok adım attık. Yıllardır jübile maçı yapılmıyor. Alex için neden olmasın. Bizim kapımız çubukluya hakkıyla hizmet etmiş, katma değer sağlamış, tribünlerin sevgisini kazanmış herkese açıktır."

 

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